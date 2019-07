Kosovo: ministro Esteri Pacolli conferma nuova richiesta di Pristina per adesione ad Interpol

- Il vice primo ministro e ministro degli Esteri kosovaro, Behgjet Pacolli, ha confermato che la richiesta di adesione del Kosovo all’Interpol farà parte dell'agenda dell'Assemblea generale che si terrà quest'anno in Cile. "La polizia del Kosovo è stata valutata al più alto livello di professionalità e credibilità come una moderna organizzazione di polizia con standard avanzati. Dai partecipanti di dieci Stati al dibattito odierno del Comitato Esecutivo per il 2019, solo tre stati provenivano da quelli che hanno riconosciuto l'indipendenza del nostro paese e quasi tutti i partecipanti hanno sostenuto l'applicazione della polizia del Kosovo per essere sottoposti all'Assemblea generale”, ha scritto Pacolli su Facebook. “Pertanto, desideriamo – ha aggiunto - che la Serbia faccia appello alla ragione e non agisca con i suoi ostacoli contro la pace e la sicurezza”. (segue) (Kop)