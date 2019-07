Kosovo: premier Haradinaj, non permetteremo a Serbia di minacciarci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo non permetterà alla Serbia "o ad altri paesi" di minacciarlo. Lo ha affermato il primo ministro kosovaro Ramush Haradinaj, nel corso di una riunione del partito Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak), come riferisce il quotidiano "Zeri". Secondo il primo ministro, la decisione di introdurre i dazi del 100 per cento sulle importazioni di beni dalla Serbia, l'eliminazione delle ipotesi di revisione dei confini e la formazione delle Forze armate "hanno ristabilito la statalità del Kosovo". "Con i dazi del 100 per cento abbiamo dimostrato al mondo e a noi stessi che non permetteremo alla Serbia o ad altri paesi di minacciare il Kosovo. Siamo riusciti ad applicare i requisiti per la liberalizzazione dei visti e stiamo aspettando una decisione da parte dell'Europa", ha affermato Haradinaj. (Kop)