Taiwan: presidente Tsai farà tappa negli Usa durante visita a alleati Caraibi (4)

- “‘Un paese, due sistemi’ ha fallito ad Hong Kong, ha detto Gou domenica 16 giugno, dopo la manifestazione che ha visto scendere in strada ad Hong Kong ben due milioni di persone. Gou ha edificato Foxconn, precedentemente nota come Hon Hai Precision Industry, assemblando iPhone e altri apparecchi elettronici sul territorio della Cina continentale, e i suoi legami con Pechino erano considerati un elemento di forza quando, lo scorso aprile, il magnate aveva deciso di formalizzare la sua candidatura alla presidenza di Taiwan. Soltanto lo scorso gennaio, il presidente cinese Xi Jinping ha esortato Taiwan ad accettare la riunificazione con la Cina nella cornice di “un paese, due sistemi”. Tale politica, applicata a Hong Kong e Macao, garantisce autonomia economica e amministrativa, ma cede a Pechino la gestione degli affari esteri e della difesa. Le recenti proteste di Hong Kong, innescate da un controverso disegno di legge che consentirebbe l’estradizione di sospetti di crimini dall’ex colonia britannica alla Cina continentale, ha rinnovato a Taiwan le paure delle conseguenze di una eventuale riunificazione alla Cina, specie in termini di diritti civili e libertà fondamentali. (segue) (Cip)