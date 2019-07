Taiwan: presidente Tsai farà tappa negli Usa durante visita a alleati Caraibi (5)

- Le difficoltà economiche dell’Isola e altre questioni di politica interna avevano posto il presidente taiwanese in carica, Tsai Ing-wen, in una posizione di estrema precarietà, culminata lo scorso novembre in una disfatta della sua formazione politica pro-indipendenza, il Partito progressista democratico (Dpp), alle elezioni locali. Il risveglio del sentimento anti-cinese a Taiwan sta facendo però riguadagnare consensi al capo dello Stato, che ha colmato parte del divario attribuitole dai sondaggi nei confronti dei candidati del Kuomintang. Per il momento, i funzionari del Dpp non si sbilanciano: “le dinamiche di consenso possono essere flebili, e non sappiamo se le attuali correnti dureranno sino al voto di gennaio”, ha dichiarato alla stampa locale un funzionario del partito. (segue) (Cip)