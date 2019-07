Taiwan: presidente Tsai farà tappa negli Usa durante visita a alleati Caraibi (6)

- Il Kuomintang, come il Dpp, è tecnicamente contrario all’attuazione di “un paese, due sistemi” a Taiwan; negli ultimi anni, però, il partito si è sempre più avvicinato a Pechino; il suo vicepresidente ha preso parte soltanto il mese scorso a un evento per promuovere la riunificazione, e molti dubitano della sincerità delle ultime dichiarazioni di Gou, noto per le sue relazioni personali con il presidente cinese Xi Jinping. Il Kuomintang dovrebbe scegliere il proprio candidato alle presidenza già il mese prossimo, affidandosi ai sondaggi. Al momento, il sindaco di Kaohsiung, Han Kuo-yu, gode di un significativo vantaggio sul fondatore di Foxconn. Han ha visto però calare i propri consensi dopo una serie di improvvide dichiarazioni in merito alle proteste di Hong Kong, di cui il candidato si era detto all’oscuro, e dopo la notizia di un suo incontro con il capo esecutivo di Hong Kong, Carrie Lam. (segue) (Cip)