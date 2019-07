Taiwan: presidente Tsai farà tappa negli Usa durante visita a alleati Caraibi (7)

- Han ha cambiato registro nei giorni scorsi, per tentare di ovviare al danno d’immagine: “Dovrebbero passare sul mio cadavere”, ha detto sabato il sindaco di Kaohsiung, commentando l’ipotesi di introdurre “un paese, due sistemi” a Taiwan. I politologi dell’isola ritengono che le elezioni presidenziali del prossimo anno saranno una corsa a tre tra il presidente uscente Tsai, il candidato del Kuomintang e il sindaco di Taipei, l’indipendente Ko Wen-je. Ko non ha ancora formalizzato la sua candidatura, ma pare in grado di attrarre consensi significativi dalla classe media delusa dai due principali partiti taiwanesi. Anche Ko si è recentemente espresso contro la riunificazione con la Cina secondo il medesimo modello applicato ad Hong Kong. Pechino conta su una vittoria del partito Kuomintang, cui ha espresso apertamente il proprio sostegno dopo le elezioni locali tenute a Taiwan lo scorso novembre. (segue) (Cip)