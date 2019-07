Cina-Francia: presidenti Xi e Macron concordano su difesa multilateralismo

- Il presidente cinese, Xi Jinping, ha chiesto sforzi concertati da parte del suo paese e della Francia per difendere il multilateralismo nel contesto dei profondi mutamenti in atto a livello globale. Lo riferisce la stampa cinese, che riferisce dell’incontro tra Xi e l'omologo francese, Emmanuel Macron, a margine del G20 di Osaka, in Giappone, che si è tenuto venerdì e sabato scorsi. Ricordando la sua visita di stato in Francia a marzo, Xi ha affermato che una serie di accordi strategici e di cooperazione tra le due parti vengono attuati passo dopo passo. "Di fronte al protezionismo e all'unilateralismo, così come alle sfide come i cambiamenti climatici che affliggono l'umanità, la Cina e la Francia dovrebbero assumersi le proprie responsabilità come paesi principali, aderire all'indipendenza e lavorare insieme", ha affermato il presidente cinese. (segue) (Cip)