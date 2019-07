Cina: Pechino pubblica nuovo catalogo di settore per gli investimenti stranieri

- La Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma (Ndrc) e il ministero del Commercio cinesi hanno pubblicato congiuntamente ieri un catalogo di settore per incoraggiare gli investimenti esteri a livello nazionale e un catalogo di industrie soggette a criteri di investimento estero agevolate nelle regioni centrali, occidentali e del nord-est del paese. Secondo quanto riferito dalla Ndrc, si prevede che il nuovo catalogo darà una maggiore spinta agli investimenti esteri nello sviluppo industriale della Cina, nel progresso tecnologico e nell'ottimizzazione strutturale. Rispetto alla versione 2017 del documento, il nuovo catalogo per incoraggiare gli investimenti esteri a livello nazionale include 67 nuovi articoli aggiunti e 45 articoli modificati, mentre il catalogo di industrie soggette ad agevolazioni nelle regioni centro-occidentale e nord-orientale ha introdotto 54 nuovi voci. (segue) (Cip)