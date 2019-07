Cina: Pechino pubblica nuovo catalogo di settore per gli investimenti stranieri (2)

- Oltre l'80 per cento degli articoli aggiunti o rivisti del catalogo nazionale è relativo all'industria manifatturiera. Gli investimenti stranieri sono maggiormente incoraggiati in settori come la produzione di alta gamma, la produzione intelligente e la produzione "verde". Sono stati aggiunti nuovi articoli per incoraggiare gli investimenti stranieri in componenti di base 5G, macchine per incisione per circuiti integrati, apparecchiature per l'imballaggio di chip e apparecchiature di cloud computing. Inoltre, sono state aggiunte nuove voci per l'intelligenza artificiale, la produzione "pulita", la riduzione dell'uso del carbone e l'economia circolare. (segue) (Cip)