Cina: Pechino pubblica nuovo catalogo di settore per gli investimenti stranieri (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il catalogo per le regioni centrali e occidentali aggiunge ulteriori industrie tecnologiche ad alto impiego di manodopera nonché tecnologie avanzate e applicabili e strutture di supporto, dando alle regioni un maggiore sostegno all'adozione del trasferimento industriale di imprese finanziate all'estero. L'anno scorso la Cina ha attirato investimenti diretti dall'estero (Ide) di 138,3 miliardi di dollari, in crescita nonostante la tendenza globale negativa. Nei primi cinque mesi di quest'anno, il paese ha visto un afflusso di investimenti esteri diretti pari a 54,6 miliardi di dollari, in crescita del 3,7 per cento su base annua. (Cip)