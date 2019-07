Cina: Shanghai, nuovo termovalorizzatore smaltirà 3 milioni di tonnellate di rifiuti l'anno

- Shanghai ha costruito un impianto di termo-valorizzazione in grado di trattare un terzo dei rifiuti totali prodotta dai suoi residenti, nel tentativo da parte della metropoli di spingere per uno sviluppo più ecologico. Lo riferisce la stampa cinese che cita le autorità locali. Nella giornata di venerdì 28 giugno è stata attivata la seconda fase dell'impianto di termo-valorizzazione. Il progetto, con una superficie di 18,9 ettari, dovrebbe gestire seimila tonnellate di rifiuti al giorno, secondo quanto affermato dall'azienda costruttrice Shanghai Chengtou Group Corporation. L'impianto sarà in grado di trattare tre milioni di tonnellate di rifiuti ogni anno e generare circa 1,5 miliardi di chilowattora di elettricità. Shanghai implementerà il suo primo regolamento sulla gestione dei rifiuti domestici a partire da oggi, 1° luglio, rendendo obbligatorio lo smistamento dei rifiuti. (Cip)