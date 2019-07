Italia-Cina: Mattarella, implementare cooperazione bilaterale su più campi

- Il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, ha espresso l’auspicio che la cooperazione Italia-Cina su campi come la politica, l'economia e il commercio, la cultura, la scienza e la tecnologia possa essere portata a un livello più alto e ottenere risultati più significativi nel quadro della Belt and Road Initiative (Bri, Nuova via della seta). Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua", che cita le osservazioni del presidente della Repubblica dopo aver ricevuto la lettera di credenza dal nuovo ambasciatore cinese in Italia, Li Junhua. "Con il continuo approfondimento della partnership strategica globale tra i due paesi e l'attuazione del Memorandum of Understanding sulla Bri, la relazione Italia-Cina sta diventando sempre più attiva, stretta e inclusiva", ha affermato Mattarella. “Come importanti civiltà antiche nell'est e nell'ovest, la Cina e l'Italia hanno splendide culture e lunghe storie”, ha aggiunto il presidente della Repubblica. Li Junhua ha affermato che la Cina attribuisce grande importanza allo sviluppo del partenariato strategico globale Cina-Italia. Il neo ambasciatore ha ribadito poi che Pechino è disponibile a collaborare con Roma per rafforzare la reciproca fiducia politica e approfondire la cooperazione pragmatica, lavorando insieme per costruire la Nuova via della seta. (Res)