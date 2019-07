Canada-Ucraina: al via visita di tre giorni del presidente Zelensky

- Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, si reca oggi in Canada dove resterà in visita per tre giorni. Lo riferisce l’ufficio stampa della presidenza di Kiev, secondo cui sono previsti incontro con il primo ministro Justin Trudeau, il ministro degli Esteri Chrystia Freeland e alcuni rappresentanti del parlamento canadese. Durante l’incontro con Trudeau, Zelensky parlerà degli sforzi improntati verso le riforme utili a favorire il processo d’integrazione nell’Unione europea e nella Nato e delle opportunità di approfondire le relazioni commerciali bilaterali. Il capo dello Stato ucraino parteciperà anche una conferenza di donatori pronti a sostenere le riforme in atto in Ucraina che si terrà dal 2 al 4 luglio a Toronto e incontrerà vari imprenditori locali e i rappresentanti della comunità ucraina residente in Canada. (Res)