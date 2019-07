Uruguay: primarie senza sorprese, Martinez e Lacalle Pou principali aspiranti a presidenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Montevideo, Daniel Martinez, per la coalizione di governo Frente Amplio (Fa); Luis Lacalle Pou per il conservatore Partido Nacional (Pn); Ernesto Talvi per il tradizionale Partido Colorado (Pc); e l'ex capo di Stato maggiore dell'esercito, Guido Manini Rios, per il partito ultra-nazionalista Cabildo Abierto (Ca). Questi i principali candidati alla successione del presidente dell'Uruguay, Tabaré Vazquez, emersi dalle elezioni primarie tenutesi questa domenica. Un voto senza sostanziali sorprese, il cui esito è apparso sostanzialmente in linea con i sondaggi della vigilia. L'unico candidato ad aver annunciato chi lo accompagnerà nella corsa per le presidenziali è Lacalle Pou (Pn), che ha scelto come vice a Beatriz Argimon. Ancora irrisolta invece la candidatura a vice di Martinez, che in base allo statuto della coalizione dovrà essere una donna. Il principale nome in ballo è quello di Carolina Cosse, attuale ministro dell'Industria e giunta seconda nelle interne del Fa, ma permane ancora un grado di incertezza e la scelta potrebbe cadere su un altro nome. (segue) (Abu)