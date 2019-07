Uruguay: primarie senza sorprese, Martinez e Lacalle Pou principali aspiranti a presidenza (2)

- Il candidato del Frente Amplio, il sindaco di Montevideo Daniel Martinez, dopo la vittoria nelle interne ha rivolto un appello "al paese del progressismo a non tornare indietro e a costruire l'Uruguay del XXI° secolo". "Il Frente Amplio è nato per trasformare questo paese in base alla giustizia e l'uguaglianza, su questo sentiero costruiremo accordi", ha aggiunto. "Questo partito offrirà al paese un programma di governo e una candidata a vice presidente" ha dichiarato da parte sua Lacalle Pou, che come primo gesto ha annunciato chi lo accompagnerà come vice. "Abbiamo un progetto di rinnovazione a tutti i livello e abbiamo dimostrato che c'è una cultura politica differente", ha affermato invece il candidato del Partido Colorado, Ernesto Talvi, forse la maggiore sorpresa della giornata. Si tratta infatti di un candidato che rappresenta un'ala più giovane e riformista che punta a rinfrescare l'immagine di un partito tra i più tradizionali. (segue) (Abu)