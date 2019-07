Uruguay: primarie senza sorprese, Martinez e Lacalle Pou principali aspiranti a presidenza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni politiche e presidenziali si svolgeranno il 27 ottobre. In caso che nessun candidato superi al primo turno una percentuale di votanti del 50+1 per cento si definirà il vincitore in un ballottaggio tra i due contendenti che avranno ottenuto la maggior parte delle preferenze. I principali sondaggi in vista di questi scrutini secondo un "monitoraggio" effettuato dal quotidiano "El Observador", danno un quadro di sostanziale parità tra il Frente Amplio ed il Partido Nacional entrambi attestati attorno al 30 per cento. Al terzo posto, con una media attorno al 15 per cento il Partido Colorado, che riunisce socialdemocratici, liberali e repubblicani. Risulta inedita fino a questo punto la quantità di partiti con possibilità di accedere ad un seggio in parlamento. In base alle ultime inchieste potrebbero essere nove le sigle presenti, con la novità degli ultra-nazionalisti di Manini Rios. Un dato emerso dalle primarie di ieri è che il 45 per cento dell'elettorato che ha partecipato alle interne lo ha fatto in quelle del Pc, mentre il Fa ha convocato attorno al 25 per cento dei votanti. (Abu)