Cina: premier Li partecipa al Forum estivo di Davos a Dalian

- Il primo ministro cinese, Li Keqiang, partecipa oggi e domani al tredicesimo Forum estivo di Davos a Dalian, nella Cina nord-orientale. Il forum di quest'anno ha come tema "Leadership 4.0: riuscire in una nuova era di globalizzazione". Sono attesi oltre 1.900 politici, uomini d'affari, studiosi e rappresentanti dei media di oltre cento paesi. Istituito dal Forum economico mondiale nel 2007, il Forum estivo di Davos si tiene ogni anno in Cina, alternandosi fra le due città portuali di Tientsin e Dalian.(Cip)