Marocco: il governo facilita investimenti residenti all’estero

- In un discorso trasmesso in video conferenza in occasione della partecipazione al Forum Economico Internazionale di Draa-Tafilalet (28-29 giugno), il premier marocchino Saad Eddine el Othmani ha affermato che il governo presta particolare attenzione ai marocchini nel mondo. A tale riguardo, ha ricordato l'istituzione di un unico punto di contatto per l'accoglienza dei marocchini residenti all’estero, sia nelle amministrazioni territoriali che centrali, al fine di soddisfare le loro aspettative e facilitare la loro permanenza nel loro paese d'origine. Inoltre, il capo del governo marocchino ha accolto favorevolmente l'idea di organizzare questo forum, che considera un'iniziativa innovativa volta a comunicare e proporre idee come parte del rilancio degli investimenti nella regione della Draa. -Tafilalet. (Res)