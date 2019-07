Marocco-Mali: ministro Esteri maliano elogia iniziative di pace Rabat

- Il ministro degli affari Esteri e della cooperazione internazionale del Mali, Tiébilé Dramé, ha espresso ieri a Rabat il suo ringraziamento al Marocco per l'accompagnamento e il sostegno delle iniziative di pace e stabilità in Mali. Secondo una dichiarazione del capo del dipartimento governativo di Bamako, Tiébilé ha espresso il ringraziamento del suo paese per il costante sostegno del Regno del Marocco all'integrità territoriale della Repubblica del Mali e alle iniziative di pace e stabilità in questo paese. Tiébilé, che tiene la sua prima visita di lavoro nel continente africano dopo la sua nomina a capo della diplomazia maliana, ha sottolineato il ruolo del Re Mohammed VI nella crisi del Mali. (Res)