Marocco: Bourita ribadisce posizione per unità e stabilità in Mali

- Il ministro degli affari Esteri e della cooperazione internazionale, Nasser Bourita, ha ribadito ieri a Rabat, la posizione del Marocco a favore dell'unità nazionale, della sovranità territoriale e della stabilità del Mali. In una dichiarazione alla stampa dopo i suoi colloqui con il suo omologo maliano Tiébilé Dramé, il ministro ha anche espresso il sostegno del Marocco "per le azioni realizzate in modo che il popolo maliano possa vivere in pace e garantire il proprio sviluppo e riprende il suo ruolo regionale che è sempre stato importante tra il Sahel e il Nord Africa”. Bourita ha evidenziato i forti legami radicati nella storia e ricchi della loro dimensione umana che uniscono Marocco e Mali, osservando che le visite del re Mohammed VI a Bamako nel 2013 e 2014 sono state una svolta in queste relazioni bilaterali e ha dato un forte impulso alla cooperazione tra i due paesi. (Res)