Marocco: nuovo incendio colpisce campo migranti di Ould Zidane

- Un nuovo incendio si è verificato lo scorso 29 giugno nel campo che ospita migranti subsahariani di Ouled Ziane nei pressi di Casablanca. Lo rivela Il quotidiano in arabo “Assabah”, secondo cui l’incendio è stato provocato a seguito di una rissa esplosa tra i migranti della Guinea e maliani. I media di Casablanca hanno riferito che più di venti bombole di gas sono esplose, provocando un enorme incendio che non avrebbe provocato vittime. “Assabah” avanza delle ipotesi sulle cause degli scontri. Secondo il quotidiano, due cittadini guineani sarebbero entrati nella tenda di un migrante maliano e avrebbero rubato il suo cellulare, intorno alle 2 del mattino. A seguito del furto sarebbe esplosa una rissa tra le due comunità residenti all’interno del campo. (Res)