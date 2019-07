Energia: Pechino apre settore petrolio e gas a investimenti stranieri (7)

- Nei giorni scorsi Washington e Pechino si sono inviate segnali di apertura al dialogo. Cina e Stati Uniti devono entrambi scendere a compromessi nell’ambito dei negoziati commerciali. Lo ha dichiarato il viceministro del Commercio cinese, Wang Shouwen, nel corso di una conferenza stampa che si è svolta il 26 giugno a Pechino. "I team di negoziatori stanno attualmente comunicando e i colloqui sono ancora in corso. Sicuramente i due leader discuteranno di temi importanti", ha sottolineato Wang. Il viceministro ha ricordato che durante la telefonata fra i due leader del 18 giugno scorso, Xi ha rimarcato che i principi di Pechino sono chiari: l'importanza di lavorare insieme, il rispetto e l'uguaglianza reciproci. "Rispetto reciproco significa che ogni parte deve rispettare la sovranità dell'altro. Le consultazioni devono avvenire su base paritaria e l'accordo da raggiungere deve essere vantaggioso per entrambe le parti", ha detto Wang. Le delegazioni commerciali di Stati Uniti e Cina hanno ripreso i colloqui il 19 giugno, nel tentativo di appianare le profonde divergenze tra i due paesi, e preparare il terreno per l’incontro di oggi tra i presidenti Trump e Xi. (Cip)