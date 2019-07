Hong Kong: nuove proteste nel 22mo anniversario della riunificazione con la Cina

- Centinaia di manifestanti sono scesi in strada ed hanno eretto blocchi improvvisati in alcune delle principali vie cittadine oggi, in occasione del 22mo anniversario della riunificazione dell’ex colonia britannica con la Cina. Ai manifestanti si sono opposti agenti di Polizia in assetto antisommossa. L’area attorno a Golden Bauhnina Square, la piazza che oggi ospita la cerimonia commemorativa, è stata bloccata dalle autorità sin da sabato. All’ alzabandiera del 1° luglio, che quest’anno segna il 22mo anniversario del ritorno di Hong Kong alla Cina, prendono parte il capo esecutivo della città, Carrie Lam, e rappresentanti e dignitari di Hong Kong e della Cina continentale. (segue) (Cip)