Giappone: migliaia di evacuati per le piogge torrenziali nel sud del paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Giappone hanno ordinato a circa 6mila persone di evacuare le loro abitazioni nel sud del paese, teatro da stamattina di piogge torrenziali. L’Agenzia meteorologica giapponese ha messo in guardia da smottamenti e straripamenti nel Kyushu, dove le piogge dovrebbero proseguire per giorni. Gli ordini di evacuazione sono stati recapitati ai residenti nell’area della città di Ichikikushino, nella prefettura di Kagoshima. Le autorità meteorologiche prevedono per domani la caduta di 200 millimetri di pioggia nel Kyushu meridionale, e sino a 11 millimetri nel nord del Kyushu, a Shikoku e nella regione di Kinki, già colpite da allagamenti e frane che hanno ucciso 22 persone lo scorso anno. (Git)