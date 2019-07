Taiwan: presidente Tsai farà tappa negli Usa durante visita a alleati Caraibi (8)

- Il Partito progressista democratico del presidente Tsai ha concluso la scorsa settimana il processo delle primarie in vista delle elezioni presidenziali, che si terranno nell’isola il prossimo anno. Le primarie hanno visto contrapposti Tsai all’ex premier William Lai, indipendentista sostenitore di una linea ancora più dura sul fronte delle relazioni con la Cina. Le primarie del Dpp si sono conclude oggi, ed hanno chiamato ad esprimersi tutti gli elettori taiwanesi interessati, a prescindere dalla loro affiliazione di partito. Tsai ha avuto la meglio su Lai, aggiudicandosi il 35 per cento dei consensi in una serie di simulazioni di voto che l’hanno vista misurarsi coi possibili candidati del partito Kuomintang. Nelle simulazioni l’ex premier Lai ha ottenuto invece circa il 27 per cento dei consensi. (Cip)