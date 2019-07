Cina-Francia: presidenti Xi e Macron concordano su difesa multilateralismo (2)

- Xi ha incoraggiato Pechino e Parigi ad agire come difensori del multilateralismo, sostenitori della cooperazione aperta, guardiani della pace mondiale e campioni di scambi tra civiltà, così da promuovere la pace mondiale, la stabilità, lo sviluppo e il progresso. Xi ha osservato che la realizzazione della Belt and Road Initiative (Bri, Nuova via della seta) è entrata in una nuova fase di sviluppo di alta qualità, invitando Cina e Francia ad accelerare l'attuazione di progetti cooperativi di mercato di parti terze e promuovere la cooperazione nei settori dell'energia nucleare, aerospaziale e altri progetti. "La Cina dà il benvenuto alla Francia per partecipare alla seconda edizione del China International Import Expo”, ha detto Xi, che ha poi invitato i due paesi a fare buoni preparativi per l'Anno della cultura e turismo Cina-Francia in programma nel 2021 e promuovere scambi culturali e interpersonali. (segue) (Cip)