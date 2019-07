Cina-Francia: presidenti Xi e Macron concordano su difesa multilateralismo (3)

- Macron ha detto che la recente visita di Stato di Xi nel suo paese ha fatto fare nuovi progressi alle relazioni bilaterali in settori quali la politica, l'economia e le scienze umane. La Francia, ha affermato Macron, è pronta ad ampliare la cooperazione con la Cina in settori quali l'agricoltura, l'economia digitale, l'energia tra cui il nucleare civile e migliorare gli scambi culturali. "Poiché sia la Francia che la Cina sostengono il multilateralismo, i paesi dovrebbero coordinarsi strettamente sulla governance globale e cooperare proattivamente e svolgere un ruolo di primo piano nelle agende multilaterali come affrontare il cambiamento climatico e la biodiversità", ha affermato Macron. La parte francese ha parlato molto del ruolo importante e costruttivo di Pechino nel promuovere i colloqui di pace e ha espresso la volontà di rafforzare la comunicazione e il coordinamento con la parte cinese per salvaguardare la pace e la stabilità regionali. (Cip)