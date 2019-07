Iran-Cina: Tehran liberalizza visti per turisti cinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo iraniano ha approvato una politica di esenzione dai visti per i turisti cinesi in visita in Iran, secondo quanto riferito ieri dal sito web di "Eghtesadonline". "Sulla base della nuova politica, i turisti cinesi che visitano l'Iran non avranno più bisogno di ottenere visti", ha detto Vali Teymouri, vicecapo del Patrimonio culturale dell'Iran. La settimana scorsa, il presidente iraniano, Hassan Rouhani, ha chiesto al ministero dell’Interno di predisporre l'esenzione dall'obbligo del visto o della marcatura dei passaporti di cittadini stranieri in visita nel paese. La mossa mira a facilitare i viaggi nel paese senza timore di possibili sanzioni statunitensi. L'anno scorso, Washington ha annunciato che i viaggiatori che hanno visitato alcuni paesi, tra cui l'Iran, dovranno affrontare restrizioni all'ingresso negli Stati Uniti. Secondo i media iraniani, nel 2018 l'Iran ha accolto circa 7,8 milioni di cittadini stranieri, in aumento del 52,5 per cento rispetto all'anno precedente. L'Iran mira ad attirare 20 milioni di turisti stranieri ogni anno entro il 2025. (Cip)