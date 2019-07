Giappone: conservatori favoriti dai sondaggi in vista delle elezioni per la Camera alta (3)

- Il governo del primo ministro giapponese Shinzo Abe ha formalmente approvato ieri, 26 giugno, il piano per le elezioni di rinnovo parziale della Camera bassa, che si terranno il prossimo 21 luglio, a seguito di una campagna elettorale di due settimane. L’approvazione formale è giunta dopo la bocciatura della mozione parlamentare di sfiducia presentata da cinque partiti di opposizione giapponesi contro il governo. Primo propositore della mozione era stato il Partito costituzionale democratico, principale formazione di opposizione della Dieta giapponese; tra i partiti che avevano aderito all’iniziativa figuravano anche il Partito democratico del popolo e il Partito comunista giapponese. La mozione era legata alla gestione da parte del governo di un rapporto che pone dubbi riguardo la sostenibilità del sistema previdenziale nazionale. La giornata di oggi, 26 giugno, segna la conclusione della sessione ordinaria della dieta, e la maggioranza non ha avanzato alcuna richiesta di estensione straordinaria per lo scioglimento della Camera bassa. (segue) (Git)