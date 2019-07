Giappone: conservatori favoriti dai sondaggi in vista delle elezioni per la Camera alta (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di approvazione goduto dal gabinetto del primo ministro giapponese, Shinzo Abe, è calato al 47,6 per cento, contro il 50,5 per cento di metà maggio, secondo l’ultimo sondaggio di opinione pubblicato dall’agenzia di stampa “Kyodo” il 16 giugno. Il calo di consensi sembra essere causato dalle critiche alla gestione, da parte del governo, di un recente rapporto fiscale che indica falle nella sostenibilità del sistema previdenziale del Giappone. Nell’ambito del medesimo sondaggio, “Kyodo” ha anche chiesto il parere dei cittadini giapponesi riguardo il recente viaggio ufficiale di Abe in Iran, che raccoglie l’approvazione del 53,2 per cento dei partecipanti alla rilevazione. Il tasso di sfiducia nell’esecutivo Abe si è attestato al 38,1 per cento, in aumento rispetto al 36,2 per cento rilevato il 18-19 maggio scorsi. (segue) (Git)