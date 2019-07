Giappone: conservatori favoriti dai sondaggi in vista delle elezioni per la Camera alta (12)

- Il 13 maggio il governo ha ha annunciato inoltre lo studio di ulteriori misure di stimolo per rilanciare l’economia nazionale. L’adozione di misure emergenziali è sollecitata da ambienti interni all’esecutivo e dal Partito liberaldemocratico (Ldp), principale formazione di governo giapponese, che vede proprio nel deterioramento economico il principale fattore di rischio in vista delle elezioni per il rinnovo della Camera alta, in programma a luglio. Commentando gli indicatori economici negativi pubblicati dal governo lo scorso 13 maggio, il presidente della Rissho University, Hiroshi Yoshikawa, ha sottolineato la pericolosità del conflitto commerciale tra Stati Uniti e Cina: “Gli Usa hanno aumentato le tariffe sulle merci cinesi venerdì scorso (10 maggio), e questo sviluppo non è ancora riflesso per nulla nelle statistiche (nazionali)”, ha dichiarato l’economista. “Dobbiamo prepararci a condizioni ancora più dure per gli esportatori e i produttori giapponesi a causa delle frizioni commerciali Usa-Cina”, ha aggiunto Yoshikawa. (Git)