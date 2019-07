Giappone-Usa: Tokyo si prepara a richiesta di rinegoziazione trattati di sicurezza

- I funzionari del governo giapponese hanno interpretato le rinnovate critiche all’alleanza di sicurezza tra Usa e Giappone, espresse dal presidente statunitense Donald Trump in occasione del summit del G20 ad Osaka, il 28 e 29 giugno scorsi, come l’anticipazione di una richiesta di rinegoziare i trattati da parte di Washington. Lo scrive il quotidiano giapponese “Asahi”, ricordando come Trump abbia definito “iniquo” il trattato di sicurezza bilaterale sottoscritto dai due paesi nel 1951, e rivisto nel 1960. Anche se Trump ha chiarito di non voler ritirare gli Stati Uniti dall’accordo difensivo, lo ha definito “iniquo”, ed ha aggiunto di averlo fatto presente al premier Shinzo Abe “per mesi”. Secondo una fonte governativa citata da “Asahi”, Trump ha criticato l’accordo come “estensione del suo argomento generale secondo cui gli alleati degli Usa non si fanno carico a sufficienza dei costi dell’alleanza con gli Stati Uniti, e dovrebbero pagare di più”. (segue) (Git)