Giappone-Usa: Tokyo si prepara a richiesta di rinegoziazione trattati di sicurezza (2)

- Il consigliere per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti, John Bolton, ha dichiarato venerdì 28 giugno che l’alleanza difensiva sottoscritta da Stati Uniti e Giappone dopo la Seconda guerra mondiale è di “importanza cruciale” per i due paesi e per la sicurezza globale. Bolton ha moderato le critiche mosse al trattato difensivo in vigore tra Washington e Tokyo, a margine di “eccellenti incontri” a Osaka con il ministro degli esteri giapponese, Taro Kono, e con la controparte di quel paese, Shotaro Yachi. “Lavorando congiuntamente con il Giappone alle complesse sfide globali in atto, ci viene costantemente ricordata l’importanza cruciale della nostra alleanza sul quadro globale”, ha scritto Bolton sul proprio profilo Twitter a margine dell’incontro. Kono ha ringraziato il funzionario Usa per la continua cooperazione tra i due paesi in materia di sicurezza, inclusi gli sforzi tesi a conseguire la denuclearizzazione della Penisola coreana e a placare le tensioni nel Medio Oriente. (segue) (Git)