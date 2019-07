Indonesia: arrestato leader del gruppo terroristico Jemaah Islamiah

- Un uomo ritenuto l’emiro, o leader, del gruppo terroristico islamista Jemaah Islamiah (Ji), attivo nel Sud-est asiatico, è stato arrestato dalle autorità indonesiane dopo una caccia all’uomo durata 16 ore. Lo hanno riferito ieri fonti della Polizia indonesiana citate dal sito d’informazione Beritasatu.com. L’uomo – identificato come il 50enne Para Wijayanto – avrebbe assunto la guida del gruppo terroristico nel 2008, succedendo ad Abu Husna, arrestato in Malesia quell’anno e poi estradato in Indonesia. L’arresto del leader di Ji è avvenuto alle 6.00 di sabato, 29 giugno, a Bekasi, circa 25 chilometri a sud di Giacarta. La rete terroristica che fa capo a Jemaah Islamiah è responsabile del più grave e sanguinoso attentato suvito dall’Indonesia: quello del 2002, che ha causato la morte di oltre 200 persone a Bali – e degli attacchi del 2009 agli alberghi Jw Marriott e Ritz-Carlton a Giacarta. (Fim)