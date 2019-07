Cina: indice Pmi manifattura in territorio negativo a giugno

- L'indice dei direttori agli acquisti (Pmi) della manifattura della Cina si è attestato a 49,4 punti nel mese di giugno, appena al di sotto della soglia di 50 punti oltre la quale l’indice segnala una fase di espansione. Lo riferiscono congiuntamente il Centro nazionale di ricerca sull'industria del Servizio di statistica nazionale e la Federazione cinese di logistica e acquisti. In termini di scala aziendale, il Pmi delle grandi imprese ha segnato un calo di 0,4 punti rispetto al mese precedente e al di sotto del punto di equilibrio; il Pmi delle piccole e medie imprese è stato rispettivamente di 49,1 e 48,3, in aumento di 0,3 e 0,5 punti rispetto al mese precedente, ma comunque in terreno negativo. Tra i cinque sottoindici che costituiscono il Pmi manifatturiero, l'indice di produzione e l'indice dei tempi di consegna dei fornitori sono al di sopra del punto critico e il nuovo indice degli ordini, l'indice dell'inventario delle materie prime e l'indice dei dipendenti sono al di sotto. (segue) (Cip)