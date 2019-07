Cina: indice Pmi manifattura in territorio negativo a giugno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra questi, l'indice di produzione si è attestato a 51,3 punti, in calo di 0,4 punti rispetto al mese precedente ma comunque in territorio positivo, indicando che la produzione manifatturiera continuava a crescere, ma ad un ritmo inferiore; il nuovo indice ordini è stato di 49,6, in calo di 0,2 punti rispetto al mese precedente. Sotto il punto critico, indica che la quantità dell'ordine dei prodotti manifatturieri è diminuita; l'indice di inventario delle materie prime è di 48,2, in aumento di 0,8 punti rispetto al mese precedente; l'indice dei dipendenti è pari a 46,9, in calo di 0,1 punti. Quanto segue mostra che il programma di lavoro dell'industria manifatturiera è diminuito; l'indice del tempo di consegna del fornitore è di 50,2 punti, in calo di 0,7 punti rispetto al mese precedente. (Cip)