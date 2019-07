Giappone-Corea del Sud: dispute diplomatiche, Tokyo limita esportazioni tecnologiche (7)

- Lo scorso marzo le relazioni tra Tokyo e Seul sono state ulteriormente aggravate dalla riemersione delle dispute territoriali tra i due paesi. Il governo del Giappone ha indirizzato una protesta formale all’indirizzo di Seul, per le attività sudcoreane di esplorazione dei fondali nei pressi delle Rocce di Liancourt (“Takeshima” in giapponese, “Dokdo” in coreano), l’atollo del Mar Cinese Orientale conteso dai due paesi, e di cui Seul ha assunto il controllo nel 1954. “Secondo l’Istituto nazionale di ricerca oceanografica della Corea del Sud, è stata annunciata una gara d’appalto per condurre attività di ricerca nelle acque territoriali del Giappone, vicino a Takeshima”, ha dichiarato oggi il portavoce del governo giapponese, Yoshihide Suga. “Ciò è inaccettabile alla luce della posizione giapponese riguardo l’identità delle isole di Takeshima. (…) Abbiamo inviato una protesta decisa tramite i nostri canali diplomatici, e chiesto la cancellazione di questi piani”, ha detto Suga. (Git)