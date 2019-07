Usa-Corea del Nord: Trump e Kim hanno concordato rilancio colloqui denuclearizzazione

- Il presidente degli Stati Unti, Donald Trump, e il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, hanno concordato di rilanciare i colloqui sulla denuclearizzazione della Penisola coreana, di fatto interrotti dopo il summit tra i due leader ad Hanoi, lo scorso febbraio. Lo ha riferito l’agenzia di stampa ufficiale della Corea del Nord, “Korean Central News Agency” (“Kcna”), all’indomani dello “storico incontro” tra i due leader lungo il confine tra le due Coree, nella giornata di ieri. Durante l’incontro, iniziato con l’attraversamento della linea di confine da parte del presidente Usa – Kim e Trump hanno concordato di “riprendere e far progredire dialoghi costruttivi per giungere a una svolta nella denuclearizzazione della Penisola coreana e delle relazioni bilaterali”. L’agenzia ha definito “l’incontro a sorpresa” una iniziativa di Trump: “I leader due due paesi hanno espresso grande soddisfazione per l’esito del colloquio”, ha aggiunto “Kcna”.Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è entrato ieri nel territorio della Corea del Nord, incontrandone il leader, Kim Jong-un: l’incontro è avvenuto a Panmunjom, nella zona demilitarizzata che divide la Penisola coreana, dove le parti si sono combattute nella Guerra di Corea (1950-53). Trump è il primo presidente statunitense a varcare quel confine. I due si sono stretti la mano; Trump ha percorso qualche metro sul suolo nordcoreano, un avvenimento senza precedenti per un presidente Usa; dopo un’altra stretta di mano i due leader insieme sono passati nel territorio della Corea del Sud dove sono stati raggiunti dal presidente sudcoreano Moon Jae-in. “È un grande giorno per il mondo ed è un onore per me essere qui”, ha dichiarato Trump.Trump è giunto a Seul sabato sera per incontrare Moon. Entrambi i presidenti sono arrivati dal Giappone, dove hanno partecipato, a Osaka, al vertice dei capi di Stato e di governo del G20. Il presidente Usa ha incontrato una rappresentanza di imprenditori ed è stato ospite di una cena nella Casa Blu, la residenza presidenziale sudcoreana. Prima di partire per la Corea del Sud aveva rivolto un invito via Twitter a Kim: “Lo incontrerei al confine/zona demilitarizzata solo per stringergli la mano e salutarlo”. Pyongyang aveva risposto con una dichiarazione rilasciata all’agenzia di stampa ufficiale, la “Kcna”, dal ministro degli Esteri Choe Son-hui, che lo aveva definito “un suggerimento molto interessante”.La Corea del Nord ha seccamente smentito il presidente della Corea del Sud, Moon jae-in, secondo cui Pyongyang e Washington avrebbero intrapreso colloqui dietro le quinte in vista di un terzo summit tra i leader dei due paesi. L’agenzia di stampa ufficiale della Corea del Nord, “Korean Central News Agency” (“Kcna”), ha pubblicato il 27 giugno le dichiarazioni di Kwon Jong-gun, direttore generale del dipartimento di Affari americani presso il ministero degli Esteri nordcoreano, che ha apertamente accusato Moon di mentire in merito ai presunti colloqui per manipolare l’opinione pubblica. Kwon ha affermato che Seul sta tentando di “lustrare la propria immagine (...) atteggiandosi pubblicamente a mediatore”. “Se avremo alcunché da riferire agli Usa, lo faremo semplicemente attraverso i canali di collegamento già attivi tra la Repubblica Popolare Democratica di Corea e gli Usa. I negoziati, se ce ne saranno, verranno condotti faccia a faccia, e nulla di tutto questo avverrà per tramite delle autorità sudcoreane”, ha aggiunto il funzionario nordcoreano.Il presidente sudcoreano Moon ha affermato questa settimana che gli Stati Uniti hanno intrapreso colloqui dietro le quinte con la Corea del Nord con l’obiettivo di giungere all’organizzazione di un terzo summit tra i leader dei due paesi, ed hanno proposto il rilancio dei negoziati di lavoro in stallo dopo l’incontro dello scorso febbraio tra il presidente Usa, Donald Trump, e il leader nordcoreano, Kim Jong-un. Trump ha chiarito ieri che non incontrerà Kim durante la sua visita in Corea del Sud, il prossimo fine settimana. “Potrei però parlargli in una forma diversa”, ha aggiunto Trump prima di partire alla volta del Giappone per il summit del G-20 di Osaka, in programma domani e sabato 29 giugno. Il presidente Usa non ha fornito dettagli, ma una fonte della Casa Bianca ha riferito che i due leader potrebbero scambiarsi altre lettere.Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha dichiarato che esiste la “possibilità molto reale” che Washington e Pyongyang possano riprendere i colloqui di lavoro sulla denuclearizzazione, dopo il recente scambio di missive tra i leader dei due paesi. Pompeo lo ha dichiarato domenica 23 giugno, nel corso di una conferenza stampa a Washington, aggiungendo che gli Stati Uniti sono pronti a riprendere il dialogo con il Nord “in qualunque momento”, nel caso Pyongyang segnali di essere pronto a fare altrettanto. Poche ore prima, i media di Stato nordcoreani hanno riferito che il leader di quel paese, Kim Jong-un, ha ricevuto dal presidente Usa Donald Trump una lettera “eccellente e dal contenuto interessante”. “Siamo al lavoro per gettare le fondamenta (di nuovi colloqui) sin da Hanoi. Riteniamo di essere in una posizione migliore, e credo che le dichiarazioni giunte dalla Corea del Nord questa mattina suggeriscono che (il riavvio dei colloqui) sia una possibilità molto reale”, ha detto Pompeo.Le dichiarazioni di Pompeo seguono la visita di due giorni a Pyongyang del presidente cinese Xi Jinping, che è stata oggetto di grande attenzione da parte dei principali attori regionali, in attesa di valutare se l'evento potrà sbloccare lo stallo nei negoziati sulla denuclearizzazione tra Corea del Nord e Stati Uniti. La visita, che ha preceduto di appena una settimana il summit del G-20 di Osaka, ha alimentato le speculazioni in merito alle intenzioni e agli obiettivi dei due leader comunisti di Cina e Corea del Nord. A margine del summit di Osaka Xi incontrerà il presidente Usa Donald Trump, per tentare di superare le ostilità commerciali tra le due maggiori economie globali, intensificatesi negli ultimi mesi. Trump ha in programma una sosta a Seul dopo il summit G-20, per discutere con il presidente sudcoreano Moon Jae-in le tematiche legate alla denuclearizzazione della Penisola.Ad oggi la Cina è il solo alleato della Corea del Nord, ma le relazioni tra i due paesi sono state altalenanti per anni: prima a causa della reticenza di Pyongyang ad adottare appieno il modello economico cinese; e poi, negli ultimi anni, per l'adesione di Pechino alle sanzioni imposte al Nord dalle Nazioni Unite, in risposta ai test balistici e nucleari. I primi sforzi tesi a ripristinare le relazioni bilaterali sono stati compiuti lo scorso anno, con la visita a sorpresa di Kim Jong-un a Pechino, nel marzo 2018: quel viaggio è stato non soltanto il primo del leader nordcoreano in Cina, ma anche il primo in assoluto effettuato da Kim al di fuori del territorio nordcoreano. Nei mesi successivi, Kim e Xi si sono incontrati in altre tre occasioni; il presidente cinese, invece, si era già recato in Corea del Nord nel 2005 e nel 2008, nella veste di funzionario governativo e di vicepresidente cinese.In un comunicato scritto diffuso all’inizio della scorsa settimana, l'ufficio di presidenza sudcoreano ha riferito di essere stato anticipatamente informato della visita di Xi a Pyongyang. Un funzionario dell'ufficio di presidenza citato dal quotidiano "Korea Herald" ha affermato che Seul ha cooperato con il governo cinese, e che la visita di Xi a Pyongyang è in linea con "le intenzioni" della Corea del Sud. Anche la Casa Bianca ha espresso l'auspicio che la visita del presidente cinese a Pyongyang possa contribuire a rilanciare il processo di denuclearizzazione. "Il nostro obiettivo è di conseguire una denuclearizzazione definitiva e pienamente verificata della Repubblica Popolare Democratica di Corea (Corea del Nord), come concordato dal presidente Kim", ha dichiarato all'agenzia di stampa "Yonhap" un funzionario dell'amministrazione presidenziale Usa. Esperti citati dalla stampa sudcoreana sono convinti che l'incontro tra Xi e Kim possa contribuire al rilancio dei colloqui sulla denuclearizzazione, anche alla luce del segnale inviato dal leader nordcoreano con la recente missiva inviata al presidente Usa, Donald Trump. (Git)