Business news: Brasile, Fitch, riforma previdenziale fattore positivo ma non basterà a ridurre rischi

- Approvare la riforma previdenziale brasiliana nella seconda metà dell'anno contribuirebbe senza dubbio a limitare l'incertezza politica ed economica del paese, ma nuove riforme saranno necessarie per ridurre il debito nazionale. E' questo il parere dell'agenzia statunitense di rating Fitch, per la quale i rischi per la crescita economica brasiliana persistono. "Approvare la riforma previdenziale entro il secondo semestre dell'anno ridurrebbe uno degli elementi chiave che contribuiscono al quadro di incertezza politica economica del paese, soprattutto nel 2020", si legge nel rapporto diffuso da Fitch e citato dai media brasiliani: attuare nuove riforme rimane tuttavia fondamentale se le autorità di Brasilia vogliono ridurre il debito pubblico, che secondo le stime quest'anno supererà l'80 per cento del prodotto interno lordo. (Res)