Business news: Brasile, nel 2017 chiuse oltre 21 mila imprese a causa della recessione

- Oltre 21.500 imprese sono state chiuse in Brasile nel 2017 come effetto della recessione che ha colpito il paese tra il 2014 e il 2016. Lo rende noto l'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge). Rispetto al periodo precedente alla recessione, il 2013, il Brasile ha perso in tutto 363.125 società, bruciando nello stesso periodo 3,2 milioni di posti di lavoro. Alla data del 31 dicembre del 2017, secondo l'Ibge, le imprese brasiliane occupavano 51,9 milioni di persone. (Res)