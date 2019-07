Business news: Ue-Mercosur: incontro a livello ministeriale a Bruxelles, attesa su possibile definizione accordo libero scambio

- I ministri degli Esteri del Mercato comune dell'America meridionale (Mercosur), l'area di integrazione commerciale composta da Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay, si trovano a Bruxelles per le giornate conclusive dei negoziati per un accordo di libero scambio con l'Unione europea (Ue). Le trattative tra le parti hanno fatto progressi sostanziali in questi ultimi mesi soprattutto grazie al consenso unanime registrato a livello politico tra i paesi sudamericani, ma da parte europea le posizioni sono ancora divise con un nucleo di paesi che si oppongono alla chiusura dei tavoli in materia di agricoltura e allevamento. (Res)