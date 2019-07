Business news: Brasile, settore commerciale perde 80 mila aziende e 411.000 posti di lavoro in 4 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore commerciale brasiliano ha registrato la chiusura di 80 mila aziende e la perdita di 411.000 posti di lavoro in quattro anni come effetto della recessione che ha colpito il paese tra il 2014 e il 2016. Lo riporta l'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge) in occasione della pubblicazione dalla statistica del Registro centrale delle società. L'indagine annuale sul commercio (Pac) riporta i dati relativi al commercio alla data di dicembre 2017 quando nel paese risultavano inscritte 1,5 milioni di attività commerciali, dando impiego a 10,2 milioni di lavoratori. (Res)