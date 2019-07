Business news: Brasile, Banca centrale riduce stima deficit conti con l'estero a 19,3 miliardi di dollari nel 2019

- La Banca centrale brasiliana (Bc) ha migliorato la stima relativa al saldo dei conti esterni per il 2019. La previsione di deficit nelle transazioni correnti (acquisti e vendite di beni e servizi e trasferimenti di reddito del paese con altre nazioni) è stimata in 19,3 miliardi. Il dato è contenuto nel Rapporto sull'inflazione, pubblicazione trimestrale della Bc, pubblicata il 27 giugno. Nella pubblicazione precedente del Rapporto, relativa al primo trimestre dell'anno, la stima di deficit era di 30,8 miliardi di dollari. La stima per il 2019 corrisponde all'1 per cento del prodotto interno lordo (Pil). Secondo la Banca centrale del Brasile, la revisione in positivo è avvenuta a causa delle prospettive di un rallentamento della crescita dell'economia globale e della riduzione della proiezione della crescita del Pil, dal 2 di marzo all'attuale 0,8 per cento. (Res)