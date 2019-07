Usa-Corea del Nord: Trump e Kim hanno concordato rilancio colloqui denuclearizzazione (3)

- Trump è giunto a Seul sabato sera per incontrare Moon. Entrambi i presidenti sono arrivati dal Giappone, dove hanno partecipato, a Osaka, al vertice dei capi di Stato e di governo del G20. Il presidente Usa ha incontrato una rappresentanza di imprenditori ed è stato ospite di una cena nella Casa Blu, la residenza presidenziale sudcoreana. Prima di partire per la Corea del Sud aveva rivolto un invito via Twitter a Kim: “Lo incontrerei al confine/zona demilitarizzata solo per stringergli la mano e salutarlo”. Pyongyang aveva risposto con una dichiarazione rilasciata all’agenzia di stampa ufficiale, la “Kcna”, dal ministro degli Esteri Choe Son-hui, che lo aveva definito “un suggerimento molto interessante”. (segue) (Git)