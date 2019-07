Usa-Corea del Nord: Trump e Kim hanno concordato rilancio colloqui denuclearizzazione (4)

- La Corea del Nord ha seccamente smentito il presidente della Corea del Sud, Moon jae-in, secondo cui Pyongyang e Washington avrebbero intrapreso colloqui dietro le quinte in vista di un terzo summit tra i leader dei due paesi. L’agenzia di stampa ufficiale della Corea del Nord, “Korean Central News Agency” (“Kcna”), ha pubblicato il 27 giugno le dichiarazioni di Kwon Jong-gun, direttore generale del dipartimento di Affari americani presso il ministero degli Esteri nordcoreano, che ha apertamente accusato Moon di mentire in merito ai presunti colloqui per manipolare l’opinione pubblica. Kwon ha affermato che Seul sta tentando di “lustrare la propria immagine (...) atteggiandosi pubblicamente a mediatore”. “Se avremo alcunché da riferire agli Usa, lo faremo semplicemente attraverso i canali di collegamento già attivi tra la Repubblica Popolare Democratica di Corea e gli Usa. I negoziati, se ce ne saranno, verranno condotti faccia a faccia, e nulla di tutto questo avverrà per tramite delle autorità sudcoreane”, ha aggiunto il funzionario nordcoreano. (segue) (Git)