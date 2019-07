Usa-Corea del Nord: Trump e Kim hanno concordato rilancio colloqui denuclearizzazione (5)

- Il presidente sudcoreano Moon ha affermato questa settimana che gli Stati Uniti hanno intrapreso colloqui dietro le quinte con la Corea del Nord con l’obiettivo di giungere all’organizzazione di un terzo summit tra i leader dei due paesi, ed hanno proposto il rilancio dei negoziati di lavoro in stallo dopo l’incontro dello scorso febbraio tra il presidente Usa, Donald Trump, e il leader nordcoreano, Kim Jong-un. Trump ha chiarito ieri che non incontrerà Kim durante la sua visita in Corea del Sud, il prossimo fine settimana. “Potrei però parlargli in una forma diversa”, ha aggiunto Trump prima di partire alla volta del Giappone per il summit del G-20 di Osaka, in programma domani e sabato 29 giugno. Il presidente Usa non ha fornito dettagli, ma una fonte della Casa Bianca ha riferito che i due leader potrebbero scambiarsi altre lettere. (segue) (Git)