Usa-Corea del Nord: Trump e Kim hanno concordato rilancio colloqui denuclearizzazione (8)

- Ad oggi la Cina è il solo alleato della Corea del Nord, ma le relazioni tra i due paesi sono state altalenanti per anni: prima a causa della reticenza di Pyongyang ad adottare appieno il modello economico cinese; e poi, negli ultimi anni, per l'adesione di Pechino alle sanzioni imposte al Nord dalle Nazioni Unite, in risposta ai test balistici e nucleari. I primi sforzi tesi a ripristinare le relazioni bilaterali sono stati compiuti lo scorso anno, con la visita a sorpresa di Kim Jong-un a Pechino, nel marzo 2018: quel viaggio è stato non soltanto il primo del leader nordcoreano in Cina, ma anche il primo in assoluto effettuato da Kim al di fuori del territorio nordcoreano. Nei mesi successivi, Kim e Xi si sono incontrati in altre tre occasioni; il presidente cinese, invece, si era già recato in Corea del Nord nel 2005 e nel 2008, nella veste di funzionario governativo e di vicepresidente cinese. (segue) (Git)