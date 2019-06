Business news: Messico, Pemex, da decisioni del governo importanti vantaggi fiscali per 2019 e 2020

- Grazie ai benefici fiscali concessi dal governo del presidente Andrees Manuel Lopez Obrador, la compagnia energetica messicana Pemex risparmierà 30 milioni di pesos, l'equivalente di circa 1,38 miliardi di euro. Lo ha detto il direttore Finanze di Pemez, Alberto Velazquez Garcia, segnalando - in una intervista concessa al quotidiano "Milenio" - che a tutto il 2020, i tagli dovrebbero arrivare a quota 47 miliardi (oltre 2,1 miliardi di euro). Velazquez Garcia ha riconosciuto l'importanza del provvedimento adottato dal governo, visti gli alti oneri fiscali sopportati dalla compagnia. "Quello che sta proponendo il presidente è una riduzione graduale di sette punti per il 2020 e di altri 3-4 per cento nel 2021. Per il ministero delle Finanze non si tratta di una pressione così forte dal momento che stiamo parlando di meno dell’uno per cento delle entrate tributarie del governo", ha detto il funzionario. (Res)