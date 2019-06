Business news: Paraguay-Italia, cementificio Colacem investe 200 milioni di dollari in Paraguay

- Il cementificio italiano Colacem inizierà nel 2020 la costruzione di una fabbrica in Paraguay in grado di produrre due milioni di tonnellate di materiale all'anno. L'annuncio, riferisce l'agenzia di stampa ufficiale "Ip", è stato dato dal ministro dell'Industria e del commercio, Liz Cramer, al termine di una riunione tenutasi ad Assunzione tra rappresentanti dell'azienda italiana e lo stesso presidente della Repubblica, Mario Abdo Benitez. Si tratta di un investimento stimato in 200 milioni di dollari circa che, a detta delle autorità locali, apporterà "indubbi benefici in tutta la zona nordorientale in termini di occupazione, di tecnologia e di sostenibilità". Nel corso della fase di costruzione è previsto infatti l'utilizzo di circa 700 operai mentre una volta in marcia il cementificio assumerà 500 operai in pianta stabile, mentre altri 2000 posti si prevede che verranno generati dall'indotto. (Res)