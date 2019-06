Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (2)

- VARIE- Evento "un’olimpiade per tutti", il torneo ludico di skymano, fyonda, bolrace e percorsi motori. L'iniziativa è promossa dall'associazione nazionale di cultura sportiva (Ancs, in collaborazione con Sport Research, associazione centri sportivi italiani e l'associazione sportiva Iride.Presidio di riabilitazione Nuova Sair, via Dionisio(ore 9.30)- Tavola rotonda "La gestione degli impianti sportivi ed il partenariato pubblico privato". Insieme ad alcuni dei massimi esperti nazionali in materia,sarà illustrato come le recenti novità normative a livello nazionale e regolamentari a livello locale offrano la possibilità a Roma Capitale di sviluppare e migliorare il proprio patrimonio impiantistico sportivo, con particolare riferimento alle strutture con concessioni scadute o in scadenza.Campidoglio (ore 10)- "Romadecide" Così Roma Capitale avvia il Bilancio Partecipativo che prevede il finanziamento dei progetti di decoro urbano presentati, discussi e votati direttamente dai cittadini.Interverranno: Giuliana Di Pillo,presidente del Municipio X, Paola Zanichelli, assessore alle politiche Bilancio, patrimonio, finanziamenti europei, personale e trasformazione digitale Municipio X,Agnese Manuelli, presidente commissione BilancioMunicipio X, Danilo Ricci, consigliere Municipio X.Aula consiliare Massimo di Somma, piazza della stazione Vecchia, 26 (ore 10:30)- Presentazione dell'edizione 2019 dello Slow Food Village, evento di rilevanza nazionale che si terrà dal 4 al 7 luglio, a Viterbo, in piazza dei Caduti.Viterbo, palazzo dei Priori (ore 11:30)- Presentazione della pellicola "Pinocchio", il film realizzato dal primo regista down italiano, Antonio Breglia.Casa del Cinema di villa Borghese, sala Kodak, largo Marcello Mastroianni, 1 (ore 19)- Conferenza stampa di presentazione del Jova Beach Party, il concerto-evento di Jovanotti che si terrà il 16 luglio sulle spiagge di Campo di Mare a Cerveteri. Sarà presente il sindaco di Cerveteri, Alessio Pascucci e la Società The Base, organizzatrice del concerto, per illustrare tutti gli aspetti da un punto di vista logistico, di sicurezza e viabilità.Aula Consiliare del Granarone di Cerveteri (ore 12)Donpasta, al secolo Daniele De Michele, presenterà per la prima volta dal vivo lo spettacolo "Villani Remix", un progetto multimediale e multidisciplinare che, racconta il cibo quale minimo comune denominatore di storie, ricette e persone. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.Maxxi, piazza del Museo (ore 21) (Rer)